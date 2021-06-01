В Гродно задержали редактора местного издания Hrodna.life

В Гродно задержана редактор спецпроектов издания Hrodna.life Ирина Новик, сообщает БАЖ.

По информации БАЖ, Новик задержали в отделе милиции — она пришла туда к участковому по повестке. Милиционеры намерены провести осмотр в квартире журналистки.

Позже стало известно, что Новик поместили в изолятор временного содержания до суда. Журналистку будут судить за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Пока неизвестно, о чем идет речь.

30 мая в Гродно задерживали главреда Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После Шота отпустили.



Обновлено в 14:25. Добавлена информация о причине задержания Новик.