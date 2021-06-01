В Минске за бело‑красно‑белый футбольный шарф задержали журналиста спортивного издания Tribuna

В Минске задержан журналист Tribuna Дмитрий Руто, сообщает издание.

Основанием для задержания стал бело-красно-белый футбольный шарф в машине журналиста, утверждают его коллеги.

Руто доставили в Октябрьское РУВД Минска, там на него составляют протокол по статье о несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП).

Вечером Руто доставили в ЦИП на Окрестина в статусе обвиняемого по административному делу, позже уточнило издание. Дело рассмотрит суд Октябрьского района Минска, однако дата заседания неизвестна. Родные передали журналисту теплые вещи и еду.

Обновлено в 19.37. Добавлена информация Tribuna о доставлении журналиста в ЦИП на Окрестина.