Журналиста Deutsche Welle, отбывшего 20‑суточный арест, вызвали на допрос как свидетеля по уголовному делу

Журналиста Александра Буракова, сотрудничающего с Deutsche Welle, вызвали в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу о клевете (статья 188 УК), сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Вясна» в Могилеве.

Возможно, пишет «Вясна», дело касается клеветы в отношении следователя СК Андрея Шетько «в некоем чате» — ранее под этим предлогом на допрос вызывали волонтерку команды MAYDAY Татьяну Живицу и правозащитника Бориса Бухеля.

15 мая Буракову и корреспондента 6tv.by Владимиру Лапцевичу дали 20 суток по статье об участии в митинге (статья 24.23).

Их задержали 12 мая в Могилеве перед началом закрытого суда над Павлом Северинцем.