Onliner: к Денису Дудинскому пришли силовики

К шоумену Денису Дудинскому пришли силовики, пишет Onliner.

Со слов соседей Дудинского, в подъезд дома вошли двое мужчин в гражданской одежде. Они сказали, что представляют финансовую милицию, прибыли для «каких-то действий» и искали понятых.

Телефоны Дудинского и его жены пока не отвечают.

Позже в пресс-службе КГК сообщили, что в отношении Дудинского проводится проверка по вопросам налогообложения, пишет Onliner.

3 сентября Дудинского судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Тогда ему дали десять суток.

В октябре Дудинского оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии на 675 рублей.

Обновлено в 12:30. Добавлена информация от пресс-службы КГК о проверке Дудинского по вопросам налогообложения.