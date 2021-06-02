Три фигуранта дела «Союза поляков» переданы Польше

Трое из пятерых задержанных по делу «Союза поляков» Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева прибыли в Польшу 25 мая, пишет польский МИД. Известно об этом стало 2 июня.

12 марта директор «Польской школы» Анна Панишева вернулась в Беларусь из Польши, после чего перестала выходить на связь, сообщает TUT.by.

25 марта силовики пришли домой к директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и к руководителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130) против главы не признанного беларускими властями Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц».

Как сообщало ведомство, фигуранты с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

В тот же день в Гродно задержали активиста Союза поляков Андрея Почобута. Его жена сообщала, что в их квартире прошел обыск по делу о разжигании национальной вражды.