Минчанку, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора, будут судить по статье о нарушении равноправия граждан

Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело, в котором 34-летняя минчанка С. обвиняется по статье о нарушении равноправия граждан (статья 190 УК), пишет генпрокуратура.

Согласно материалам дела, в принадлежащей минчанке квартире проживала и была зарегистрирована помощница прокурора. Позже обвиняемая «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях».

Хозяйка потребовала от Л. в одностороннем порядке освободить занимаемую квартиру. За это на минчанку завели уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.