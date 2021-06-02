Суд приговорил трех обвиняемых по «делу Тихановского» на сроки от 2 до 4 лет колонии

В суде Октябрьского района Гродно вынесли приговор трем обвиняемым по «делу Тихановского» — координатору инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова приговорили к 2 годам колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — к 3,5 годам колонии, волонтера группы Владимира Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Медиазоны».

Книгу, Розниченко и Фурманова обвиняли в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Кроме того, Розниченко и Книгу обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК).

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29 мая 2020 года в Гродно проходил пикет по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. Во время мероприятия к политику Сергею Тихановскому подошла женщина в бейсболке и начала настойчиво задавать ему вопросы, на которые тот отказался отвечать и попробовал уйти, назвав ее провокатором.

Вскоре после этого к Тихановскому приблизились двое участковых. Политик попробовал уйти и от них, но те взяли его за руку. Тогда толпа вокруг милиционеров сомкнулась, и в результате один из участковых, Владимир Козловский, оказался на земле. Самого Тихановского задержали прибывшие на площадь сотрудники ОМОНа. С тех пор политик находится под стражей.

По версии обвинения, 29 мая в Гродно под видом пикета по сбору подписей Тихановский, Фурманов и другие лица организовали незаконное массовое мероприятие. При этом Фурманов получил от Тихановского материальное вознаграждение и занимался поиском «соучастников» для грубого нарушения общественного порядка — в том числе обвиняемых Книги и Розниченко. Сами обвиняемые в суде не признали вину.

В обвинении указано, что Розниченко, чтобы помешать задержать Тихановского, схватил сзади и удерживал участкового Козловского руками за туловище, руки и форменное обмундирование, оттаскивая того от политика, после чего повалил милиционера на тротуарную плитку.

Книга, по версии обвинения, резко закрыл дверь служебного микроавтобуса, в который два командира групп ОМОНа (Дмитрий Рахунок и Виктор Будник) вели Тихановского. Из-за этого дверь получила повреждения (в суде омоновцы сообщили, что она перестала закрываться, и ее пришлось придерживать во время езды).

После этого, как считает обвинение, Книга ударил омоновца Рахунка в область левой руки и левой части туловища, а затем хватал, сдавливал и удерживал того руками за форменное обмундирование и различные части тела, чтобы оттянуть его от Тихановского.

Прокурор попросил наказать двумя годами колонии общего режима Дмитрия Фурманова, Евгению Розниченко назначить 3,5 года колонии, а Владимиру Книге — 4 года колонии строгого режима.