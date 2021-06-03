Редактора спецпроектов Hrodna.life оштрафовали на 725 рублей по статье о распространении экстремистских материалов

Редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик получила 25 базовых штрафа по статье об распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщил в фейсбуке главред издания Алексей Шота.

Новик осудили на выездном заседании суда в здании Ленинского РОВД Гродно.

Ирину Новик задержали 1 июня в гродненском отделе милиции — она приходила туда к участковому. До суда журналистка содержалась в изоляторе временного содержания.

30 мая в Гродно задерживали главреда Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После Шота отпустили.

