ОМОН пришел в редакцию издания Hrodna.life, пишет само издание в телеграм-канале.

В редакции находится главный редактор Алексей Шота и три сотрудника.

Позже стало известно, что сотрудников около двух часов продержали в офисе без связи. Им запретили пользоваться телефонами и компьютерами. Среди силовиков были командир ОМОН Виктор Кравцевич и начальник отдела профилактики правонарушений Алексей Войтешко.

В это время в магазине «Адметнасць», которая располагается в том же здании, что и редакция, проходил осмотр. Сотрудницу магазина Ольгу Веремеенко задержали по статье 24.23 КоАП за «пикетирование». В магазине провели осмотр, осмотр также пройдет у Веремеенко дома. Баннер магазина со здания и и вывеску с временем работы с двери срезали.

30 мая Алексея Шота задержали. Как позже сообщили в УВД Гродненского облисполкома, Hrodna.life, по версии милиции, разместил у себя на сайте «экстремистскую продукцию». Главному редактору вменяют административную статью о распространении такой продукции (статья 19.11 КоАП).

3 июня редактора спецпроектов Hrodna.life Ирину Новик оштрафовали на 725 рублей по статье о распространении экстремистских материалов.