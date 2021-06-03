Cпортивных журналистов Александра Ивулина и Ярослава Писаренко увезли неизвестные

Спортивные журналисты Александр Ивулин и Ярослав Писаренко задержаны в квартире людьми в гражданском, пишет Tribuna.

Люди в гражданской одежде пришли около 13:00 с обыском, соседей приглашали стать понятыми. В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Позже Писаренко сообщил матери, что находится на Окрестина, пишет Tribuna. Его мать также слышала в разговоре голос Ивулина.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы». 30 декабря его оштрафовали на 810 рублей по статье 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»).

Ярослав Писаренко в августе покинул БГТРК, где работал ведущим новостей. Монтирует выпуски блога Ивулина.

Обновлено в 19:35. Добавлена информация о нахождении Ивулина и Писаренко на Окрестина.