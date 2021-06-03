Беларусь вводит ответные санкции против США

Беларусь вводит ответные санкции в отношении США, пишет Sputnik.

В санкции входит ️сокращение дипломатического и административно-технического персонала посольства США, ️ужесточение визовых процедур, ️ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе и️ запрет на работу в Беларуси USAID (Агентства по международному развитию).

19 апреля США возобновили санкции против предприятий «Белнефтехим», «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом» и «Белнефтехим США».

О возобновлении санкций заявила на встрече со Светланой Тихановской посол США в Беларуси Джули Фишер.

«Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных», — говорилось в сообщении.