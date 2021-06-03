Роман Протасевич признал вину в организации массовых протестов (статья 342 УК). Об этом он заявил и интервью телеканалу ОНТ.

— Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предъявили обвинение, я сразу признал вину по организации массовых акций (342 УК). Я полностью признал вину. Я осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, стали причиной того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. По сути, три дня Минск жил в хаосе, — сказал Протасевич в интервью.

Интервью Протасевич давал в условиях заключения под стражу. С точки зрения журналистской этики подобный материал считается недопустимым, даже если интевьюируемый говорит журналисту, что пошел на разговор добровольно. Кроме Протасевича, в заключении находится его девушка Софья Сапега.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.