Спортивных журналистов Александра Ивулина и Ярослава Писаренко арестовали на 30 и 15 суток, обвинив в вывешивании флага на окне

Суд Фрунзенского района арестовал журналиста спортивного издания Tribuna Александра Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП), сообщает «Вясна».

Его коллегу по Youtube-каналу Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по части 1 статьи 24.23 КоАП, пишет TUT.by.

В протоколе написано, что на окне в его квартире висел флаг. Ивулин сказал, что при обыске флага на окне не было. Он заявил ходатайство о вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить это, но судья отклонила просьбу журналиста. Писаренко также отрицал свою вину.

Александра Ивулина и Ярослава Писаренко задержали 3 июня. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что они находятся в изоляторе на Окрестина.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы». 30 декабря его оштрафовали на 810 рублей по той же статье 23.34 КоАП.

Ярослав Писаренко в августе покинул «Белтелерадиокомпанию», где работал ведущим спортивных новостей; сейчас журналист монтирует выпуски блога Ивулина.