На экс‑футболиста ФК «Городея» завели уголовное дело о грубом нарушении порядка

На экс-нападающего ФК «Городея» Ростислава Шавеля завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает Tribuna.

Шавеля задержали 17 мая у подъезда, когда он возвращался с работы. Суд назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП). Он должен был выйти на свободу 1 июня. 4 июня стало известно, что футболист находится в СИЗО-1 по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка.

Нападающий ФК «Городея» арестован на 13 суток за участие в воскресном марше

Ранее Шавель дважды отбывал административный арест за участие в акциях в августе и ноябре 2020 года.