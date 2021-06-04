Суд приговорил минчанку к 3 годам колонии за призывы к протестам в телеграме

Суд Заводского района Минска приговорил Марию Нестерову к 3 годам колонии общего режима за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, девушка участвовала в протестах 23 и 30 августа, а также 13 сентября, где «выкрикивала лозунги, совершала громкие хлопки, выходила на проезжую часть». Также ее обвинили в том, что она распространяла листовки и была участницей множества телеграм-чатов, где призывала к протестам.

По словам гособвинителя Зубик, обвиняемая написала в чате «Кукловоды» на девять человек: «Мы предлагаем гнуть свою линию мирно, но настойчиво требовать трехпунктного ультиматума: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, расследования преступлений силовиков».

В другом чате, как считает следствие, она «проинструктировала» людей о мерах конспирации: «Как обезопасить наши марши и придать им смысл? <...> Всем одеться в камуфляж и маски — мы же никого не хватаем, а они пусть мечутся. <...> На наклейки нанести текст статьи УК про пытки под зведочкой, что такое пытки. У них нет совести, только на страх можно давить».

Мария Нестерова признала вину и отказалась от дачи показаний. На суде она заявила, что при задержании 23 октября силовики избили ее, из-за чего она получила черепно-мозговую травму. В заключении судмедэксперта от 24 ноября указано, что у Нестеровой зафиксирован «кровоподтек внутренней поверхности правого колена, который мог образоваться в результате одного травмирующего действия. Характер повреждения не исключает возможности падения на плоскость с высоты собственного роста». Также там написано, что с момента травмы до проведения экспертизы прошло несколько недель.

В материалах дела есть письменные показания обвиняемые, где она говорит, что координировалась с неназванным лицом по поводу протестов. На суде девушка заявила ходатайство об изъятии этого заявления, так как показания были получены после избиения. Судья Елена Капцевич ходатайство не удовлетворила.

«При задержании ко мне была применена грубая физическая сила, мне нанесли ЧМТ... Сотрудники КГБ провели допрос без адвоката, в нарушении УПК РБ, взяли у меня письменные показания. Я ходатайствую об изъятии данных показаний из материалов дела», — повторила Мария свое требование во время последнего слова (о нем — ниже).

В последнем слове обвиняемая сказала, что полностью признает вину. По ее словам, она была наблюдателем на выборах, и председатель избирательной комиссии «многократно с нарушением Избирательного кодекса препятствовала мне и ограничивала мои законные права наблюдателя». Она заявляла о нарушениях в прокуратуру, а также подавала заявление в РУВД, но ответа не получила. На подсчет голосов ее не допустили, а «председатель комиссии в сопровождении сотрудников ОМОН покинула избирательный участок через окно», как рассказала Нестерова.

10 августа, по словам обвиняемой, директор школы, в которой находился избирательный участок, «попыталась с угрозами не удалить меня из здания школы и не пустила к стенду с итоговым протоколом». Кроме того, с 9 по 12 августа, говорит Нестерова, жители ее микрорайона просили девушку помочь в поиске родных: «После отыскания пропавших я встречалась с ними и видела своими глазами, как жестко они были избиты. К сожалению, все попытки пострадавших обратиться в правоохранительные органы остались без результата».

«Именно данные факты явились катализатором моей реакции на происходящее и послужили развитию дальнейших событий, которые зафиксированы в материалах делах», — сказала Нестерова.

Гособвинитель Зубик запросила Нестеровой 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Судья Елена Капцевич вынесла ровно такой приговор.