Могилевский активист получил 2 года колонии за неправильно застеленную на химии кровать

В суде Круглянского района могилевского активиста Владимира Цурпанова приговорили к 2 годам колонии за уклонение от отбывания наказания по химии (статья 415 УК), сообщает «Радыё Свабода».

24 декабря Цурпанова приговорили к 3 годам химии за оскорбление двух могилевских судей. В Круглянском исправительном учреждении №46 активист пробыл с 5 февраля по 10 марта 2021 года. За это время на него наложили три взыскания, мужчину поставили на профилактический учет как склонного к экстремистской и иной деструктивной деятельности.

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По версии обвинения, взыскания к Цурпанову применили за то, что он лежал и сидел на кровати в неразрешенное время, а сама кровать не была застелена по правилам. Также осужденный отказался трудоустроиться на предприятие, куда его отправила администрация спецкомендатуры.

Один из сотрудников комендатуры сказал, что активист отказался подписать добровольное обязательство о законопослушном поведении, а также требовал говорить с ним и оформлять документы на беларуском языке. Администрация не могла это сделать, так как вела записи на русском языке.

Владимир Цурпанов не признал себя виновным и настаивал на том, что «по его делу не проводилось расследования».

По словам Цурпанова, он предложил руководству организовать курсы беларуского языка, а отказ говорить с ним на этом языке считал дискриминацией и нарушением прав.

В суде активист также просил, чтобы с ним разговаривали по-беларуски, но прокурор Михаил Андросенко и судья Дмитрий Сосновский просьбу не удовлетворили, объяснив отказ тем, что в Беларуси два официальных языка.

В последнем слове обвиняемый назвал инкриминируемую ему статью «рудиментом гулаговской системы наказания», которая должна быть отменена.