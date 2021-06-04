«Я уверен, что его заставили, запугивали» — отец бывшего главреда Nexta Романа Протасевича о его словах на гостелеканале

Отец бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича уверен, что «интервью» телеканалу ОНТ его сын дал под давлением. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь».

Дмитрий Протасевич возмущен тем, что адвокатов к его сыну не пускают, «но журналисты — пожалуйста».

«Наш сын находится в СИЗО КГБ. Там находятся люди под большим давлением. На них оказывается и физические, и психологическое давление. Посмотрите: все, кто находится там, почему-то очень быстро дают признательные показания. Зная нашего сына, мы можем сказать, что все, что говорит Роман, это он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в самом начале ролика. И даже в процессе всего ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить. Я уверен, что его заставили. Уверен, что его запугивали — он более недели находится под давлением со всех сторон. Его Лукашенко сделал личным врагом», — сказал Дмитрий Протасевич.

Он отметил, что на руках Романа Протасевича заметны следы от «длительного пребывания» наручников.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.