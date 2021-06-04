Суд приговорил к 2,5 годам колонии троих администраторов телеграм‑канала «Водители 97%», обвиняемых в организации протестов

Суд в Минске признал четырех администраторов телеграм-канала «Водители 97%» в обучении, подготовке и организации протестов (часть 1 и 2 статьи 342 УК), сообщает Генпрокуратура.

Трем обвиняемым суд назначил по 2,5 года колонии общего режима, еще одного приговорили к трем годам домашней химии.

«Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемые среди иных ресурсов администрировали Telegram-канал "Водители 97%". Это привело к активному участию иных лиц в нарушении общественного порядка на улицах города, неповиновению законным требованиям сотрудников милиции, блокировке автомобильных дорог и сбоям в работе организаций», — пишет прокуратура.

Имен обвиняемых ведомство не называет. В марте суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским телеграм-канал «Водители 97%». За распространение его материалов грозит административная ответственность.