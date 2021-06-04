Задержанного по уголовному делу об экстремизме студента отчислили из БГУ
Задержанного по уголовному делу об экстремизме студента отчислили из БГУ
4 июня 2021, 19:39
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Из БГУ отчислили студента второго курса химфака Артема Боярского, который с 24 марта находится в заключении и проходит обвиняемым по уголовному делу о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Боярского задержали 24 марта и осудили на 25 суток ареста за несанкционированный пикет (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Согласно протоколу, в комнате общежития, где проживал студент, на окне висел бчб-флаг.

25 марта в телеграм-канале ведущего телеканала СТВ Григория Азаренка появилось видео, на котором студент рассказывал, что «является администратором экстремистского телеграм-канала и чата "Мая краiна Беларусь"».

Его мать говорит, что «никакой телеграм-канал он не администрировал».

Боярского, говорит Ольга, задерживали и до этого после одного из «маршей пенсионеров». Тогда суд дал ему 15 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП).

Молодой человек четырежды становился стипендиатом Специального фонда президента по поддержке одаренной молодежи благодаря своим победам на предметных олимпиадах.

     
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