ГУБОПиК задержал двух минчан за регистрацию в телеграм‑боте проекта «Перамога»

ГУБОПиК задержал двух минчан, которые, как утверждается, зарегистрировались в проекте «Перамога» инициативы бывших силовиков BYPOL, сообщается в телеграм-канале сотрудницы газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой.

Гладкая опубликовала два видео. На первом мужчина в очках говорит, что в 2020 году участвовал в протестах, а 1 июня «прошел по ссылке в одном из телеграм-каналов зарегистрироваться в инициативной группе плана "Перамога"». Телеграм-боту он передал свои личные данные: «Передав свои данные, на следующий день я был задержан сотрудниками милиции».

Во втором видео мужчина сказал, что «по предложению инициативы BYPOL зарегистрировался в чат-боте "Перамога", после этого через три дня меня задержали сотрудники милиции».

В чем заключается нарушение задержанных и какой у них сейчас статус, не сообщается.

Издание «Наша Ніва» связалось с матерью одного из задержанных. По ее словам, во время обыска у них дома силовики сказали ей, что ее сын «написал комментарий, оскорбил погибших пилотов, это уголовное дело, теперь поедет в Следственный комитет». Она спросила у сына, за что его задерживают, и тот ответил, что не знает: «Говорит, возможно, за какой-то комментарий».

После просмотра видео с сыном женщина предположила, что его вынудили сказать о регистрации в чат-боте.

Ситуационно-аналитический центр, который создали на базе BYPOL, заявил, что силовики «не имеют доступа и никогда не смогут подобраться к базе данных чат-бота плана "Перамога"». Авторы добавили, что после запуска проекта «оперативно были созданы десятки клонов нашего чат-бота, а уже на пятый день режим заявил о якобы проведенных арестах их участников».

31 мая ситуационно-аналитический центр, инициированный Светланой Тихановской и созданный на базе BYPOL, запустил план «Перамога». Авторы заявляют, что проект — это «разработанный набор действий для каждого белоруса, который зарегистрируется для участия в общем плане». Всем желающим предлагается анонимно зарегистрироваться в чат-боте, после чего человек получит «свое место в организационно-штатной структуре "Перамогі"», а позже — подробное «мобилизационное предписание».

В телеграме есть около десяти ботов и каналов с названием проекта, а его авторы 1 июня написали, что появился клон бота, который собирает личные данные.

Журналист‑следователь. Корреспондент «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая допрашивает задержанных вместе с силовиками

Обновлено в 18:45. Добавлен комментарий ситуационно-аналитического центра.

Обновлено в 18:55. Добавлен комментарий матери одного из задержанных.