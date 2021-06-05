ГУБОПиК задержал двух брестчан на границе с Литвой, их подозревают в «массовых беспорядках»

На участке границы «Рудевщина» в направлении Литвы сотрудники ГУБОПиК вместе с сотрудниками гродненской милиции и лидской пограничной группы задержали двух жителей Бреста, разыскиваемых за «участие в массовых беспорядках», сообщает МВД.

«По информации ГУБОПиК, фигуранты скрывались в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз», — пишет ведомство.

На брестчан составили административные протоколы за незаконное пересечение границы.

«Оба правонарушителя являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности», — добавляет МВД.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней двое задержанных поочередно отвечают на вопросы человека за кадром. Один из брестчан говорит, что его разыскивают по части 2 статьи 293 УК (участие в массовых беспорядках). По их словам, на территории Евросоюза они планировали жить и работать.