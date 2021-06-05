Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после «интервью» Протасевича телеканалу ОНТ

Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь из-за «интервью» бывшего редактора Nexta Романа Протасевича ведущему ОНТ Марату Маркову, в котором Протасевич рассказал об участии Шрайбмана в чате lovehata. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе. Я действительно до осени 2020 года был в этом чате, который начинался как простая онлайн-сходка блогеров, но по мере нарастания протестов, эта тема становилась ключевой в обсуждениях», — пишет Шрайбман.

По его словам, интерес аналитика к чату заключался в наблюдении за теми, кого к августу «стали называть координаторами белорусской революции». Сами обсуждения деталей будущих акций протеста, рассказал он, проходили на «созвонах», в которых он не принимал участия.

«На самом деле, я не знаю точно, есть и был ли ко мне какой-то чреватый арестом интерес белорусских спецслужб. Доходят слухи о готовящемся уголовном деле, но пока их сложно подтвердить. Парадокс в том, что о существовании чата, его тематике и списке его участников силовики знали, как минимум с середины осени. Меня в этом списке показали на ОНТ еще в декабре, полгода назад. И ничего». , — пишет аналитик.

Из страны он не уехал тогда, поскольку считал, что ему «нечего предъявить», добавляет Шрайбман.

«Даже несмотря на слитые скриншоты переписок из чата и вероятность того, что у спецслужб есть огромный массив таких скринов, я точно знал, что там не будет моего "кукловодства", потому что его и в природе не было. Только если в фотошопе рисовать. С моей стороны не было никакого консультирования за пределами какого-то базового описания моего видения ситуации в стране, то есть того, что я и так говорю в интервью и пишу в статьях», — уточняет аналитик.

После «интервью» Протасевича аналитику, по его словам, сложно спокойно жить и работать в стране — он описывает это как «переход в зону некомфортного риска». Также Шрайбман в вечер выхода передачи Маркова «увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда».

«Никакой обиды на Протасевича нет и быть не может. Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят», — подытожил аналитик.

Как позже Шрайбман уточнил изданию «Наша Нiва», сейчас он находится в Украине.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софью Сапега — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Романа Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

3 июня в эфире государственного телеканала ОНТ показали «интервью» находящегося под стражей Протасевича ведущему Марату Маркову. В нем Протасевич, на руках которого заметны глубокие следы от наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, о «главном координационном чате уличных протестов» и называл Лукашенко человеком «со стальными яйцами».