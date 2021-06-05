Директора типографии подозревают в причинении вреда нацбезопасности за печать «незарегистрированных газет» и протестных листовок

ГУБОПиК задержал директора частной типографии, его подозревают в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (статья 361 УК) и обвиняют в организации действий, грубо нарушающих порядок (статья 342 УК), сообщает МВД.

«️По оперативной информации, с осени прошлого года 39-летний директор частной типографии по производству рекламы печатал незарегистрированные газеты, стикеры и листовки протестного толка, используя оборудование фирмы. Несколько курьеров распространяли готовый товар по всей стране. Сейчас милиционеры устанавливают человека, который через интернет заказывал и оплачивал данную услугу», — пишет ведомство.

К сообщению МВД прилагается видеозапись. На ней неназванный мужчина говорит что по просьбе неизвестного ему человека по имени Олег, с которым он связывался через телеграм, печатал «Честную газету» и «Народную волю», а за это получал деньги.

19 марта сотрудники ГУБОПиК задержали 40-летнего жителя Минского района «во время перевозки газет протестного толка и стикеров с незарегистрированной символикой». Он — второй фигурант по этому делу, его тоже обвиняют в организации действий, грубо нарушающих порядок.