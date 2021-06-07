Белпочта исключила газету «Новы час» из подписного каталога
Белпочта исключила газету «Новы час» из подписного каталога
7 июня 2021, 10:14
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Белпочта исключила газету «Новы час» из подписного каталога на второе полугодие, пишет издание в своем телеграм-канале.

4 июня читатели сообщили в редакцию, что не могут подписаться ни через почтовые отделения, ни через интернет. Тогда на почте сказали, что это может быть техническая ошибка.

Однако 7 июня по телефону представитель отдела подписки сказал, что принято решение не продолжать с редакцией сотрудничество.

С февраля «Белсоюзпечать» прекратила продажу газеты «Новы Час». 30 марта Мининформ вынес предупреждение газете за публикации, которые «формируют угрозы национальной безопасности».

     
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