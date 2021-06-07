Пресс‑секретарь Лукашенко рассказала, что об освобождении представителей Союза поляков просил Нурсултан Назарбаев

Освобождение представителей неофициального Союза поляков в Беларуси Александр Лукашенко обсуждал с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, именно Назарбаев «за них просил, после чего было принято данное решение».

«А вот на польском [языке] этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда», — сказала Эйсмонт.

2 июня стало известно, что еще 25 мая Польше были переданы трое представителей неофициального Союза поляков: Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева.

4 июня президент Польши Анджей Дуда встретился с освобожденными активистами. По его словам, он рад, что «дипломатические усилия, которые мы предпринимали в течение нескольких недель», способствовали освобождению представителей Союза поляков.