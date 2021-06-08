Минчанина приговорили к 5 годам колонии за хранение оружия и видео о нем на ютубе

В суде Московского района Минска 31-летнего блогера Алексея Михалкевича приговорили к 5 годам колонии строгого режима за видео на своем ютуб-канале об оружии, передает правозащитный центр «Вясна».

Судья Сергей Кацер признал Михалкевича виновным в обучении и подготовке лиц для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК), незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК) и подготовке к этому преступлению (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 295 УК).

ГУБОПиК задержал Алексея Михалкевича 16 декабря, дома и в гараже мужчины провели обыск, в ходе которого нашли два вида сыпучих веществ по 19 грамм (метательных взрывчатых веществ), более трех тысяч гильз, более 70 строительно-монтажных патронов кольцевого воспламенения, более 400 капсюлей-воспламенителей, различные виды самодельного оружия и патронов, в том числе два военных винтовочных, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также оптический прицел, охотничья дробь, электронные весы и многое другое.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый создал ютуб-канал «Дизель», на котором публиковал видео об оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и устройствах. Там он, как утверждается, также писал «призывы к сопротивлению, причинению вреда и насилия [силовикам], создавая у граждан агрессивное и протестное настроение и возбуждая у них желание ведения деструктивной деятельности». А видео об изготовлении и использовании оружия, как считает следствия, создали у зрителей «эмоциональный резонанс».

Свою вину по обучению к участию в массовых беспорядках блогер не признал. Михалкевич заявил, что тема оружия — его хобби уже на протяжении нескольких лет. Однако по двум другим статьям блогер признал вину в полном объеме.

На суде в качестве свидетелей допросили владельца гаража, где нашли взрывчатые вещи, и коллегу Михалкевича, который работал с ним в гараже и ремонтировал мототехнику. По версии следствия, в гараже было оборудовано место создания оружия и взрывных устройств. Обвиняемый говорит, что гараж — это место для работы, где он около 10 лет ремонтирует мототехнику.

В последнем слове обвиняемый пояснил, что его интересовали только технические моменты, но он «никогда никого не призывал к противоправным действиям»: «Я как бы понимаю все это, и готов понести наказание. Прошу только дать шанс что ли, может быть ограничиться штрафом».

Прокурор Федор Синицкий запросил для Михалкевича 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья Сергей Кацер назначил ровно такое наказание.