Новый VPN‑сервис от Apple не будет доступен в Беларуси

Новый VPN, созданный компанией Apple, не будет доступен в нескольких странах, в том числе и в Беларуси, пишет Reuters.

Сервис Private Relay, который войдет в набор функций iCloud Plus, сходен с технологией VPN, однако будет отличаться от традиционных решений двухступенчатой моделью перенаправления трафика: трафик пользователя сначала пройдет через сервер Apple, который удалит IP-адрес, а затем — через сервер стороннего оператора, который назначит временный IP-адрес.

Использование стороннего сервера подчеркивают в Apple, позволит гарантировать, что даже сама Apple не будет знать, какой сайт посещает пользователь и кто он — как правило, это одна из основных претензий к безопасности частных VPN-сервисов.

VPN от Apple не будет доступен в Китае «в связи с законодательными ограничениями». Почему функция будет недоступна в Беларуси, Китае, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и на Филиппинах, неизвестно.