В Бресте еще 12 фигурантов «хороводного дела» приговорили к ограничению свободы

В суде Брестского района 12 обвиняемых по «хороводному делу» приговорили к 1,5-2 годам химии либо домашней химии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Сергей Маручек признал всех 12 фигурантов виновными в в грубом нарушении порядка ( часть 1 статьи 342 УК) на акции 13 сентября 2020 года. Она приговорили к 1,5 годам домашней химии️ Ольгу Глушень, Марину Дорошук, Романа Демидовича, Светлану Марчук, Олесю Крамчанину, Викторию Корольчук и Полину Лешко. Также на 2 годаа домашней химии осудили Романа Яхина.

Андрей Лешко получил 1,5 года химии, Арсений Синяк, Евгений Синяк и Николай Попека — 2 года химии.

Именно такие наказания обвиняемым запрашивали прокуроры Ярошик и Плышевский.

В воскресенье 13 сентября протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, к концу декабря в нем было 57 обвиняемых и подозреваемых. Их обвиняют в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

25 февраля вынесли приговор первой десятке обвиняемых по этому делу. Пятеро обвиняемых — Николай Федоренко, Евгений Колпачик, Виктор Денисенко, Алексей Якубук и Виталий Литвин — получили полтора года химии. Еще двое — Вадим Воронович и Максим Жаров — два года. Остальным обвиняемым суд назначил домашнюю химию — по полтора года для Марины Глазовой и Ярослава Ярошука и один год для Марины Сирецан.

«Зачем невиновному адвокат?». В Бресте осудили первую десятку фигурантов «хороводного дела» — всего обвиняемых больше 50

15 марта суд Ленинского района Бреста вынес приговор еще восьмерым фигурантам. Дмитрию Абрамуку и Виталию Брюху назначили два года химии; Алексею Барановскому, Дмитрию Кочурко и Владимиру Талатыннику — полтора года. Геннадий Мисюта получил полтора года домашней химии. К реальным срокам приговорили Алексея Артецкого и Дмитрия Буневича: они получили полтора года и год и восемь месяцев колонии соответственно.

7 мая суд Московского района Бреста вынес приговор еще 14 фигурантам. Судья Инна Клышпач дала 2 года домашней химии местным жителям Елене Гнаук, Марии Скаковец и Василию Чернецкому. Виктор Лобко, Сергей Наливко, Кирилл Луд, Владислав Новицкий и Родион Кондратюк получили по 2 года химии, Виктория Лыскович и ее дочь Елена — 1,5 года химии. Юрий Чубрик, Валентина Жуковская и Людмила Луцкая — 1,5 года домашней химии. Гражданина России Данилу Чемоданова осудили на год колонии общего режима.