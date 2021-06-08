Комитет нацбезопасности Литвы: за выходные пограничники задержали больше 30 мигрантов, нелегально следовавших из Беларуси

За 5 и 6 июня на границе с Беларусью литовские пограничники задержали более 30 мигрантов, которые нелегально следовали в Европейский союз, пишет Delfi со ссылкой на представителей комитета по национальной безопасности и обороне Литвы (СОГГ).

По словам главы СОГГ Рустама Любаева, мигрантов «задерживают практически каждый день», они просят предоставить им убежище.

Контакта с беларускими пограничниками, говорит глава СОГГ, «практически нет».

«Мы передаем информацию беларуским коллегам, но они не отвечают, не приезжают на место нелегального пересечения границы. По действующим правилам, мы должны проводить расследования совместно, но этого нет, все объясняют COVID-19 и действующими в Беларуси ограничениями. Мы видим, что не хотят фиксировать факт нарушения границы и сотрудничать с нашими ведомствами», — сказал Любаев.

26 мая, обращаясь к парламенту, Александр Лукашенко сказал, что Беларусь может ослабить контроль за нелегальной миграцией.

«Мигрантов пачками ловили здесь. Теперь забудьте. Сами будете их ловить», — говорил он.

2 июня министр внутренних дел Литвы Министр Агне Билотайте сказала, что поток нелегальных мигрантов в Литву вырос, и это, по ее мнению, является сознательной политикой беларуских властей против ее страны.

«Это обуславливают и геополитические причины, из того, что мы видим, ясно, что беларуские должностные лица, возможно, сотрудничают и участвуют в организованном нелегальном потоке мигрантов», — сказала Билотайте.