Минчанина, которого обвиняли в оскорблении Лукашенко, суд отправил на принудительное психиатрическое лечение

Суд Октябрьского района Минска назначил принудительное психиатрическое лечение минчанину, которого обвиняли в клевете (часть 2 статьи 367 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 368 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и судьи (статья 391 УК). Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, пишет ведомство, обвиняемый страдает психическим расстройством, что «лишало его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».