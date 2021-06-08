Организатора концерта «Пошлой Молли» оштрафовали за крики «Жыве Беларусь» из толпы

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал директора ивент-агентства Антона Сосновского, который организовал концерт группы «Пошлая Молли» в Минске, на 75 базовых «за нарушение порядка проведения концерта» (часть 2 статьи 24.23 КоАП). Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как нарушение суд расценил лозунг «Жыве Беларусь», который зрители выкрикивали во время концерта, чем «высказывали свой общественно-политический настрой».

На суде, пишет «Вясна» Сосновский сказал, что «инцидент произошел во время перерыва из-за технической неисправности и в то время, когда организаторы работали над ее устранением, чтобы концерт мог продолжиться и обеспечить безопасность публики», а «крики и лозунги длились не более 30 секунд и полностью попали на видео». По словам Сосновского, за шесть лет работы они ни разу с этим не сталкивались, занимались устранением неисправностей и не знали, как реагировать и какие меры принимать.