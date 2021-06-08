Прокурор запросил 2 года колонии активистке «Европейской Беларуси» за срыв маски и плевок в милиционера

Прокурор запросил 2 года колонии активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк, обвиненной по трем уголовным статьям, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет «Наша Ніва», активистка обвиняется в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК). Потерпевшими проходят семь милиционеров.

По версии обвинения, 29 декабря Шарендо-Панасюк «с целью оскорбить двух милиционеров» разместила в телеграм-канале «Брест: слухи и факты» видео, где, используя матерные слова, назвала сотрудников карателями и фашистами. Видео она сняла во время задержания ее мужа Андрея Шарендо.

Во время осмотра, утверждает следствие, она оскорбила четверых милиционеров: «милиция, идите ***** [далеко]», «проститутки», пошел ***** [далеко] со своими следственными действиями», «бандиты бандитствуют».

Кроме этого, по версии обвинения, во время осмотра активистка плюнула в лицо одному из силовиков и сказала: «лукашисты чертовые». После чего «нанесла удар в область левого плеча». У другого милиционера она сорвала маску, поцарапала его лицо у носа и оскорбила его.

В адрес Лукашенко Шарендо-Панасюк «высказывала оскорбления с использованием нецензурной лексики». Как именно активистка оскорбляла Лукашенко, прокурор не озвучил.

Муж активистки Андрей Шарендо находится под домашним арестом. На него завели уголовное дело по статье об оскорблении Лукашенко и о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (статья 361 УК).