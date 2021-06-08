Четверым бобруйчанам дали от двух лет химии до восьми лет колонии за поджог «Табакерки» и проколотые колеса машины милиционера

7 июня суд Бобруйского района вынес приговор по уголовному делу против местных жителей Александра Назаровича, Александра Марьясова, Александра Гаврилова и Виталия Василевича, пишет правозащитный центр «Вясна».

Назаровича приговорили к 8 годам колонии, Василевича и Марьясова — к 7,5 годам колонии, Гаврилову дали 2 года химии.

Как уточняют правозащитники, бобруйчан обвиняли в остановке товарного поезда (часть 1 статьи 342 УК), нанесение красных полос на трех белых рекламных лайтбоксах (статья 341 УК), прокол колес у автомобиля милиционера (часть 3 статьи 339 УК), поджог «Табакерки» (часть 3 статьи 218 УК), а также за недонесение о точно известном тяжком или особо тяжком преступлении (часть 2 статьи 406) и действия с предметами на основе горючих веществ (часть 2 статьи 295-3) в октябре 2020 года.

Обвиняемых объясняли свои действия тем, что протестовали против ситуации в стране после президентских выборов 9 августа, пишет «Вясна».

В суде фигуранты раскаялись и рассказали, что после задержания и доставки в УВД ночью 10 октября их избивали несколько часов, заставляя сделать признания на видеокамеру.