Архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, ранее осудившего насилие со стороны силовиков, сняли с должности

На заседании Синода Белорусской православной церкви принято решение об отстранении архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия от должности, сообщает «Еврорадио».

Во время августовских протестов в Беларуси Артемий публично осуждал насилие со стороны силовиков.

«Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят, и рассказывают со слезами на глазах: "Что с моей дочкой делают?". К нам приходят и рассказывают пожилые люди: на лавочке сидели, а их избили, унизили», — говорил он.