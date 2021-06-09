Академика Александра Белецкого, осужденного на 7,5 лет колонии, помиловали

Из колонии в Витебске освободили бывшего главу РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, которого в 2019 году осудили на 7,5 лет колонии усиленного режима по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК), пишет TUT.by.

Как уточняет издание, на судах академик не отрицал, что в качестве подарка получил четыре тысячи евро и три тысячи долларов. При этом он не воспринимал эти деньги как взятку, а одну из сумм потратил на конгресс в Барселоне, в состав белорусской делегации на котором входило 12 человек.

В суде академик утверждал, что раскаивается в содеянном. Крупные суммы, которые нашли у него дома и на вкладах, по его словам, ему давали состоятельные друзья (среди которых бизнесмен Александр Шакутин), и это не было связано с его профессиональной деятельностью.

Как добавляет TUT.by, у Белецкого более 450 печатных работ, в том числе 16 монографий, из них восемь изданы за границей. За свою профессиональную жизнь он подготовил четырех докторов и шесть кандидатов медицинских наук. Во время его пребывания в СИЗО его наградили медалью НАН. В 2010 году Белецкий получил звание «Заслуженный деятель науки».