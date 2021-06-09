Помилован бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, осужденный на 6 лет колонии по обвинению в коррупции

Бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, приговоренный в 2019 году к 6 годам колонии усиленного режима за получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК), вышел на свободу, пишет Onliner.

Эту информацию Onliner подтвердил сын Лосицкого. Как уточняет издание, по известным им данным, Лосицкого помиловали.

«Да, это правда, отец на свободе. Но больше никаких комментариев» — рассказал изданию сын Лосицкого.

В феврале 2019 года Игоря Лосицкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, в общей сложности он получил взяток на сумму около 20 тысяч долларов.

Ранее TUT.by сообщил, что из колонии в Витебске освободили бывшего главу РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, которого в 2019 году осудили на 7,5 лет колонии усиленного режима по той же статье.