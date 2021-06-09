Жена заключенного могилевской колонии рассказала, что ее муж проглотил металлические предметы, чтобы прекратить постоянные пытки

Ольга Анищук, жена Артема Анищука, осужденного на два года колонии по делу о порче автомобиля милиционера, рассказала, что администрация могилевской ИК-15 применяет к ее мужу физическое и психологическое насилие, из-за чего он проглотил металлические предметы, пишет «Новы Час».

Об этом, по ее словам, сам Анищук рассказал адвокату, когда тот посетил его в колонии. По его словам, насилие со стороны администрации началось с момента прибытия Анищука в ИК-15 — то есть с 17 апреля.

«В результате этого мой муж осуществил попытку членовредительства (проглотил металлические предметы с целью избежать дальнейших пыток). Также администрация ИК-15 с 13 мая 2021 года мешает ему встретиться со своим адвокатом. Не выдает ручку и бумагу, принуждает писать отказы от встречи с адвокатом, также принуждают писать письма родным, в которых он рассказывает, что якобы все хорошо. На самом деле, все написано было под диктовку администрации колонии. Кроме этого, проводились "допросы" без следователя, но с присутствием четырех человек в помещении — с большой вероятностью, сотрудниками спецслужб», — рассказала жена заключенного.

По ее словам, адвоката к Анищуку пустили только через месяц, а на протяжении этого времени ее мужа пытали. Сам Анищук объяснил такое поведение со стороны администрации тем, что начальник колонии — друг признанного потерпевшим по его делу Александра Гейца.

«Очевидно, что начальник колонии ощущает личную неприязнь к моему мужу и применяет пытки из личной мести. Мой муж не нарушал режим, однако сразу был помещен в ПКТ , а затем в ШИЗО на 10 суток. Теперь он находится в ПКТ», — говорит Анищук.

По ее словам, начальник колонии сказал ее мужу: «либо ты выбираешь 411 статью, либо нападение на сотрудника колонии».

«Под угрозами насилия по отношению к нему и его семье , а также угрозами расправы над его близкими, он подписал 411 статью», — рассказывает жена Онищука.

3 февраля суд Минского района приговорил пятерых фигурантов дела о порче автомобиля милиционера, среди которых Анищук, к срокам от 2 лет и 1 месяца до 6 лет.

Как писало МВД, мужчин задержали ночью 29 сентября в Боровой под Минском. Они, как утверждало ведомство, повредили автомобиль жены милиционера: прокололи в автомобиле шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов. Было возбуждено уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

Позже прокуратура сообщила, что автомобиль принадлежал не жене милиционера, а ему самому. Ущерб оценивался в более 5,5 тысяч рублей.

Как писал правозащитный центр «Вясна», троих обвиняемых судили и за предметы, которые нашли в их домах и машинах при обыске. По утверждению прокуратуры, у них нашли стеклянную бутылку с запалом и легковоспламеняющейся жидкостью, марихуану, коноплю и специальное оборудование для культивирования, телескопическую дубинку.

31-летнему Егору Евстратову присудили 3 года колонии, 28-летнему Павлу Сахарчуку — 2 года 1 месяц, 32-летнему Артему Анищуку — 2 года, 32-летнему Андрею Нечипарю — 3 года, 39-летнему Антону Быковскому — 6 лет.

С осужденных взыскали 1000 рублей по иску признанного потерпевшим Александра Гейца, а также 3000 рублей за моральный вред.