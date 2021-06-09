Адвоката Романа Протасевича пустили к нему в СИЗО КГБ

Дмитрий Протасевич, отец арестованного после посадки самолета Ryanair в Минске бывшего редактора Nexta Романа Протасевича, рассказал, что 8 июня к его сыну в СИЗО КГБ пустили адвоката, а сам Роман перенес «тяжелейшую форму» тонзиллита, сообщает «Радио НВ».

По словам отца Протасевича, адвокат не могла попасть к его сыну 11 дней. Следственные действия с ним длились семь часов. Адвокат смогла выйти на связь с семьей бывшего редактора Nexta только около 12 часов ночи по варшавскому времени (по минскому времени это час ночи — МЗ). Она не может разглашать вменяемые блогеру статьи из-за подписки о неразглашении.

«Семь часов без перерыва следователь отказывалась отпускать даже в туалет, пока длился то ли допрос, то ли не допрос. Мы до сих пор не можем уточнить у адвоката многие детали», — рассказал отец Протасевича.

Также, адвокат расскзала о том, что Протасевич в СИЗО перенес тонзиллит.

«Со слов адвоката, он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы», — рассказал отец Протасевича.

Он добавил, что делает все, чтобы помочь сыну, и чтобы к нему допустили врачей.

«Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь. У людей, которые содержатся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя… У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли. Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая, нет», — сообщил отец блогера

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

3 июня в эфире государственного телеканала ОНТ показали «интервью» находящегося под стражей Протасевича ведущему Марату Маркову. В нем Протасевич, на руках которого заметны глубокие следы от наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, о «главном координационном чате уличных протестов» и называл Лукашенко человеком «со стальными яйцами».