«Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло» — семья Софии Сапеги получила ее первые письма из СИЗО КГБ

Семья арестованной после посадки самолета Ryanair в Минске россиянки Софии Сапеги получила два первых письма от дочери из СИЗО КГБ, пишет Русская служба «Би-Би-Си». В них она просит не винить в случившемся задержанного вместе с ней бывшего главреда Nexta Романа Протасевича.

Письма Сапега написала 1 и 3 июня. В них Сапега описывает жизнь в следственном изоляторе.

«Единственный страх, терзающий меня, — это страх отстать. Отстать от жизни, она ведь такая нестатичная. Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу. Страшно, что так и не защитила диссертацию. Сегодня третье число, день, когда я должна была утром защитить магистерскую диссертацию, а вечером отправиться с Ромой в ресторан, пить шампанское, кушать пасту, встречать лето, целоваться и любить. Однако вышло все несколько иначе», — пишет Сапега.

Россиянка опасается, что «в жизни еще много всего случится», а она это пропустит. Далее в письме она описывает ночь перед вылетом рейсом Ryanair и просит не винить Протасевича в случившемся.

«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно», — рассказывает девушка.

В СИЗО россиянка, по ее словам, много читает, делает физические упражнения и пишет дневник. Она уточняет, что «не сдается» и радуется «таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге».

«Я начала ориентироваться по колоколам! Поскольку живу я пока вне точного времени, часов у меня здесь нет, зато есть колокола! За окном каждый час они пробивают определенное и равное точному времени количество раз. Так я ориентируюсь», — пишет россиянка.

Также Сапега отмечает, что ее регулярно посещает врач и «колет глюкозу для аппетита».

«Я кушаю, хорошо кушаю, честно! Ваши сладости и прочее улетают достаточно быстро :) Да, здесь есть врач и он регулярно меня посещает. Приятный человек. Выписал мне успокоительное и колет глюкозу для аппетита. Он просит называть это сывороткой правды :) Не передать, как приятно, что тебе звонят и пишут друзья из университета. Правда — очень. Передайте им, пожалуйста, большой привет, скажите, что я очень это ценю. Я горжусь, что у меня есть такие люди, как они! Передайте им это!», — просит Сапега.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

3 июня в эфире государственного телеканала ОНТ показали «интервью» находящегося под стражей Протасевича ведущему Марату Маркову. В нем Протасевич, на руках которого заметны глубокие следы от наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, о «главном координационном чате уличных протестов» и называл Лукашенко человеком «со стальными яйцами».