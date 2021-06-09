Издательствам «Беларускi Кнiгазбор» и «Янушкевич» спустя пять месяцев после визита ДФР разблокировали счета

Издательствам «Беларускi кнiгазбор» и «Янушкевич», к которым приходили сотрудники ДФР Комитета госконтроля разблокировали счета, сообщили они в своих соцсетях. Также разблокировали счета сайта Knihi.by, пишет «Наша Нiва»

«С сегодняшнего дня у нас снова заработала оплата онлайн (банковской картой и ЕРИП), будет понемногу открываться почтовая доставка за границу. Банковские счета стали доступными для работы, мы успели за сегодня заплатить типографиям в разных странах за печать, а правообладателям — за лицензии. Ожидайте добрых новостей!», — сообщило издательство «Янушкевич».

О разблокировке счетов рассказал и директор «Беларускага кнiгазбору» Геннадий Винярский.

«146 дней финансовой блокады «Кнiгазбор» выдержал! Счета разблокировали. Скоро сотрудники получат первый заработок в 2021 году!», — написал он на своей странице в фейсбуке.

15 января владельца издательства «Янушкевич» Андрея Янушкевича забрали на допрос в ДФР и отпустили в тот же день.

«Пришли четыре сотрудника ДФР в издательство "Янушкевич". Они провели осмотр и забрали компьютер и ноутбуки издательства, флешку, внешний диск. Андрея Янушкевича забрали на допрос», — рассказывал «Радые Свабода» сотрудник издательства Сергей Макаревич.

В тот же день Алесь Евдаха, занимающийся распространением книг через сайт Knihi.com, сообщал, что к нему в домофон позвонили милиционеры.

Как добавляет «Белсат», 13 января сотрудники ДФР приходили в офис «Кнігазбора» и домой к его директору. У издательства забрали цифровую технику и полтысячи экземпляров романа Виктора Мартиновича «Революция». Аккаунт издательства заблокировали. Винярского отпустили в тот же день под подписку о неразглашении.