«Наша Нiва»: неизвестные в бронежилетах ворвались в квартиру экс‑прокурора, уволившегося из‑за событий 9‑12 августа

Неизвестные в масках и бронежилетах ворвались в квартиру экс-прокурора Евгения Бабака, который уволился из-за событий 9-12 августа, сообщает «Наша Нiва» со ссылкой на его родственников. Сам Бабак не выходит на связь.

Как рассказали изданию родственники Бабака, он болел коронавирусом и оставался дома, когда с ним пропала связь. Его брат, приехавший проведать экс-прокурора, обнаружил сломанные двери и разгромленную квартиру.

По словам соседей, пишет издание, утром к Бабаку подъехала «группа захвата в бронежилетах». Эти люди в подъезде выкрикивали «открывай», а во двоер стояли два микроавтобуса. Самого Бабака, по словам соседей, увезли. Где он сейчас — неизвестно.

Позже в МВД сообщили, что Бабака задержали сотрудники милиции.

«Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака», — рассказала пресс-служба ведомства.

Об увольнении из прокуратуры Бабак сообщал «Нашай Нiве» еще 21 августа 2020 года.

«Решение уйти из прокуратуры спело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа», — рассказывал он.

Обновлено в 19:21. Добавлено сообщение пресс-службы МВД о задержании Бабака.