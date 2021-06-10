Шоумен Денис Дудинский с женой Катериной Раецкой уехали из Беларуси

Шоумен Денис Дудинский и Катерина Раецкая уехали из Беларуси в Украину. Об этом Раецкая написала в фейсбуке.

Незадолго до отъезда, 2 июня, к семье с «проверкой по вопросам налогообложения» приходили силовики.

«И без плана… Потому что я ни разу за 29 лет не думала об отъезде и всегда уверенно говорила, что я остаюсь жить в Беларуси, чтобы свои силы и таланты вкладывать в нее. Но, оказывается,самое серьезное решение можно принять за полдня. И вот я пока не могу жить дома, но надеюсь, лишь временно», — написала Катерина Раецкая.

В сентябре 2020 года экс-телеведущего государственного телевидения Дениса Дудинского осудили на 10 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП). В октябре его оштрафовали по этой же статье на 675 рублей.