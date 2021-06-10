Европарламент одобрил резолюцию, по которой Беларусь предлагают отстранить от участия в Олимпийских играх и отключить от SWIFT

Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой предлагается ввести новые пакеты санкций против «сторонников режима Лукашенко» и связанных с ними компаний, приостановить участие страны в спортивных состязаниях и в банковской системе SWIFT, сообщает ТАСС. Текст резолюции опубликован на сайте Европарламента.

Законодательный орган Евросоюза расценил посадку самолета Ryanair в Минске и дальнейшее задержание бывшего редактора Nexta Романа Протасевича вместе с его девушкой, россиянкой Софией Сапегой, как «чудовищное нарушение международного права» и «акт государственного терроризма». Целью ээтого действия депутаты назвали желание «послать пугающий сигнал всем оппонентам [режима], в частности тем, кто живет за границей, о том, что режим намерен их выследить, и что они не в безопасности».

Европарламент призвал немедленно и безоговорочно освободить Протасевича и Сапегу, равно как и других политических заключенных и журналистов.

Кроме того, депутаты призывают как можно скорее ввести четвертый пакет санкций против людей, которые «принимали участие в фальсификации выборов или последующих нарушениях прав человека в Беларуси», отдельно выделяя судей, прокуроров, силовиков и «агентов, работающих на режим в области пропаганды, медиа, дезинформации и "языка вражды"». Среди последних в резолюции выделяют Марата Маркова — ведущего ОНТ, который брал «интервью» у Протасевича в СИЗО КГБ.

Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

Депутаты также призывают государства-члены Евросоюза отказаться от любой финансовой поддержки «режима» в Беларуси и отказывать в любых кредитах беларуским банкам, а также в любых инвестициях в беларуские инфраструктурные проекты. Отдельно депутаты призывают Международный валютный фонд не оказывать никакой поддержки беларускому «режиму» «ни при каких обстоятельствах».

Санкции, как утверждается в резолюции, должны быть направлены против «сторонников режима», компаний, которые с ними связаны, либо известны тем, что увольняют участников забастовок или протестов. Депутаты также призывают рассмотреть вариант временного приостановления участия Беларуси в SWIFT. Кроме этого, Европарламент просит зарегистрированные в Евросоюзе компании, такие как Siemens AG, прекратить сотрудничество с беларускими властями и делиться с ними технологиями и ноу-хау.

Помимо этого, депутаты призывают ввести секторальные санкции: в отношении сырой нефти и нефтепродуктов, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности.

SWIFT и санкции. Возможно ли отключение целой страны от всемирной банковской системы

Также депутаты призывают государства Евросоюза приложить больше усилий для борьбы с контрабандой сигарет из Беларуси в страны ЕС, поскольку она «предоставляет средства режиму Лукашенко».

Европарламент приветствует решение Европейского вещательного союза приостановить членство Белтелерадиокомпании (БТРК), а также призывает приостановить участие страны в спортивных организациях и чемпионатах, в том числе в Олимпийских играх в Токио. Права на трансляцию чемпионата Европы по футболу предлагается забрать у БТРК и бесплатно предоставить их «Белсату».

Европарламент также приветствует план экономической поддержки «будущей демократической Беларуси» в размере трех миллиардов евро.

23 мая был задержан бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — он летел из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Минске после ложного сообщения о бомбе на борту.

Перед посадкой на рейс в Афинах Протасевич рассказал друзьям о подозрительном мужчине, который фотографировал его документы и резко ушел из очереди на проверку документов перед посадкой в самолет.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу — она находится в СИЗО КГБ. Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). По тем же статьям в Беларуси обвиняют Протасевича.

Вечером 24 мая провластный телеграм-канал опубликовал видео, на котором Протасевич говорит, что проблем со здоровьем у него нет, и добавляет: «Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Похожее видео на следующий день опубликовали и с Сапегой — на нем она называет себя редактором телеграм-канала, занимающегося деанонимизацией беларуских силовиков. Телеграм-канал «Агентства телевизионных новостей» сделал репост обоих видео.

3 июня в эфире государственного телеканала ОНТ показали «интервью» находящегося под стражей Протасевича ведущему Марату Маркову. В нем Протасевич, на руках которого заметны глубокие следы от наручников, говорил о конфликтах внутри оппозиции, о «главном координационном чате уличных протестов» и называл Лукашенко человеком «со стальными яйцами».