Владельца сети магазинов Green Геннадия Кирейкова отпустили из СИЗО

Владельцу сети магазинов Green и ТЦ «Скала» Геннадию Кирейкову изменили меру пресечения, пишет TUT.by.

По данным издания, бизнесмена отпустили из СИЗО. Информацию об этом подтвердили в группе компаний «РАПА», которая развивает сеть гипермаркетов.

В начале февраля Кирейкова задержали, через несколько дней после возвращения из Испании, писала «Наша Ніва».

4 февраля КГБ проводили «проверочные мероприятия» в минском офисе компании «Гринрозница», которая представляет гипермаркеты Green.

12 февраля Александр Лукашенко рассказал на Всебеларуском народном собрании о компании, «которую мы просто сейчас вырезаем». Название компании он не произнес.

Какие претензии предъявлялись бизнесмену не известно до сих пор.