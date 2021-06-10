Четверых волонтеров штаба Бабарико приговорили к 5 годам колонии по делу о подготовке к участию в «массовых беспорядках»

Суд Московского района Минска приговорил волонтеров штаба Бабарико Игоря Ермолова, Дмитрия Конопелько, Владислава Корецкого и Николая Сосева к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает «Вясна».

Суд признал четверых волонтеров виновными в подготовке к участию в «массовых беспорядках» (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 293 УК) и обучению для участия в них (часть 3 статьи 293 УК).

Как отмечал dev.by, предъявленное волонтерам обвинение касается протестов 9-12 августа 2020 года. По версии следствия, четверо волонтеров, «имея единый умысел» и «действуя совместно», исполняли «публичные призывы к участию в заранее спланированных массовых беспорядках на территории Республики Беларусь».

В одном из строительных магазинов обвиняемые, утверждает следствие, купили два молотка, не менее 90 лазерных указок, не менее двух зажигалок, двух пиротехнических изделий, а также «достоверно не установленных предметов и технических устройств, обладающих метательными и поражающими свойствами».

Покупки из супермаркета обвиняемые «расфасовали и распределили между собой, а затем, также «по предварительному сговору», скрыто перевезли в автомобиле KIA RIO «к местам массовых беспорядков», писал dev.by. По решению суда, автомобиль подлежит конфискации в доход государства.

Гообвинение утверждает, что каждый из обвиняемых «намеревался лично участвовать в массовых беспорядках, частично предоставил неустановленным лицам из числа участников массовых беспорядков в целях применения указанные выше предметы».

Ни из четырех обвиняемых по делу не признал вину.