В Минске возобновился процесс по делу Степана Латыпова, который пытался порезать себе горло в зале суда

В суде Советского района возобновился процесс по делу Степана Латыпова, десять дней назад пытался порезать себе горло в зале суда, сообщает «Новы Час».

По информации корреспондентов газеты, администрация суда не пустила на процесс некоторых желающих, сославшись на эпидемиологическую ситуацию.

Вместе с Латыповым в клетке находятся два конвоира. Латыпов прикован к ним наручниками, сообщает «Вясна». Прокурор ходатайствовал о назначении судебно-психиатрической экспертизы, суд его удовлетворил. При этом Латыпов сказал, что его действия связаны «не с неадекватностью, а с сотрудниками ГУБОП».

Степан Латыпов попытался порезать себе горло в первый день заседания по его делу. Он вставил себе в горло ручку, сказав перед этим: «ГУБОП пообещал, что если я не признаю вину, то будут уголовные дела против родных и соседей. Из суда его на скорой госпитализировали в больницу, а уже 2 июня перевели обратно в СИЗО.

Степана Латыпова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК), грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК) и сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363 УК). Латыпов не признал вину ни по одному из эпизодов обвинения.

По версии следствия, в августе 2020 года Латыпов создал в телеграме чат, в котором призывал "к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе".

Минчанин, настаивал СК, создал мастерские, в которых изготавливали протестную символику, организовывал встречи участников чата, распространение агитационной продукции, разукрашивание зданий картинками "протестного характера".

По материалам дела, 15 сентября 2020 года Латыпов оказал милиционерам сопротивление, сопряженное с применением насилия, "вел себя вызывающе и агрессивно, пытаясь привлечь внимание общественности для подражания и вовлечения иных лиц в свою противоправную деятельность".

СК также настаивал, что в ходе проверки предприятия "Беларбо", где Латыпов был директором и бухгалтером, установлены факты хищения: с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года он "путем обмана и введения в заблуждение" завладел деньгами 16 юридических лиц на сумму более 123 тысяч рублей. Латыпов, по версии СК, сообщал клиентам, что его фирма обработает борщевик дорогостоящим и высококачественным средством, но сам "использовал несертифицированное в Республики Беларусь вещество с сомнительным качеством и в разы дешевле заявленного".

Латыпова задержали 15 сентября на "Площади перемен". Его адвокат сообщил, что минчанин задержан по уголовному делу о массовых беспорядках (статья 293 УК РБ).

20 сентября государственные телеканалы ОНТ и БТ показали сюжеты, в которых утверждалось, что Латыпов организовал незаконный канал поставок опасных химикатов в страну и, по версии силовиков, собирался использовать яды против милиционеров.

Обновлено в 11:40. Добавлена информация о судебно-психиатрической экспертизе.