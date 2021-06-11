Экс‑прокурора Евгения Бабака арестовали на 15 суток, обвинив в вывешивании флага на балконе

В суде Московского района Минска экс-прокурора Евгения Бабака, который уволился из-за событий 9-12 августа, арестовали на 15 суток за «пикетирование через размещение на балконе бчб-флага» (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Бабак на суде сказал, что нашел бчб-флаг 6 октября, а 10 июня решил вывесить его в знак протеста против насилия. В рапорте указано, что сотрудники ГУБОПиК пришли утром 10 числа к экс-прокурору, чтобы забрать флаг. Судья Татьяна Мотыль признала Бабака виновным.

Экс-прокурора задержали утром 10 июня. Как рассказали родственники Бабака, он болел коронавирусом и оставался дома, когда с ним пропала связь. Его брат, приехавший проведать экс-прокурора, обнаружил сломанные двери и разгромленную квартиру.

Позже в МВД сообщили, что Бабака задержали сотрудники милиции: «Гражданин не исчез, он задержан сотрудниками милиции в рамках административного процесса. Известно, что задержанный в том числе активно распространял информацию из экстремистских телеграм-каналов. Устанавливаются иные подробности противоправной деятельности Бабака».

Об увольнении из прокуратуры Бабак сообщал «Нашай Нiве» еще 21 августа 2020 года: «Решение уйти из прокуратуры спело давно. Катализатором решения стали события 9-12 августа».