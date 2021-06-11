Управделами Лукашенко Виктор Шейман ушел в отставку

Управляющий делами Александра Лукашенко Виктор Шейман ушел в отставку, сообщает телеграм-канал пресс-службы политика «Пул Первого».

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я честно благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя», — цитирует Лукашенко телеграм-канал.

Шейман несколько раз назначался на должность госсекретаря Совета безопасности, был исполняющим обязанности министра внутренних дел после освобождения от должности Юрия Захаренко, который через несколько лет после этого, 7 мая 1999 года, пропал без вести. Шейман также занимал пост генерального прокурора, руководил Администрацией Лукашенко и его штабом во время выборов 2006 года.

В 2012 году Шейман попал в санкционный список Европейского союза — ему был запрещен въезд на территорию ЕС, его активы были заморожены. В графе «Причина» в документе было указано: ответственный за нераскрытые исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского в Беларуси в 1999-2000 годах.