Лукашенко расширил постоянный состав Совбеза; в него вошли Генпрокурор и председатель КГК

Александр Лукашенко подписал указ «О Совете безопасности Республики Беларусь», который расширил постоянный состав Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба политика.

Теперь в постоянный состав входят Генпрокурор и председатель Комитета государственного контроля.

Помимо них, постоянными членами Совбеза являются премьер-министр, председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министр внутренних дел, министр обороны, председатель КГБ.

9 мая Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», согласно которому в случае его гибели власть перейдет Совету безопасности.

«При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению», — сообщала пресс-служба политика.