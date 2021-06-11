TUT.by: Мининформ заблокировал сайт издания за пять материалов о работе фонда BYSOL

Исходя из приказа Министерства информации, копию которого получила редакция TUT.by, сайт издания заблокировали за пять материалов о деятельности фонда BYSOL, сообщает само издание.

Приказ «Об ограничении доступа» к TUT.by под номером 180 министр Владимир Перцов подписал 18 мая. Фотокопия решения есть в распоряжении редакции издания.

Согласно документу, в соответствии со статьей 38 Закона о СМИ запрещено распространение информации от имени организаций, которые не прошли государственную регистрацию. К таким относится фонд BYSOL, основанный в августе 2020 года Алексеем Леончиком и Андреем Стрижаком с целью помогать пострадавшим беларусам. Против сооснователей инициативы возбуждено уголовное дело финансировании экстремистского формирования и грубом нарушении порядка. Деятельность фонда без госрегистрации «является незаконной и запрещается», указано в документе.

Нарушения на портале выявила Генпрокуратура, которая 17 мая отправила уведомление об этом в Министерство информации.

Она указала пять материалов, в которых нашлись нарушения: «СМИ Литвы сообщили о возможных мошенничествах, связанных с переездом белорусов. Что говорят участники конфликта» от 29 января; «В прошлом году фонд BYSOL собрал почти 3,5 миллиона евро. Посмотрели, на что он их потратил» от 2 апреля; «Вместо выплат решили помогать с поиском работы. Как сейчас работают фонды солидарности» от 31 января; «Значит, что мы работаем так, как надо». Кто такие основатели BYSOL, на которых завели уголовное дело» от 14 апреля; «После заявления Минтруда, что ветераны не получат выплаты к 9 мая, BYSOL запустил сбор. Сколько собрали» от 14 мая.

Редакция TUT.by отмечает, что во всех пяти публикациях была информация о работе фонда, но от его имени издание не выступало, а также не размещал реквизиты для перевода денег или призывы жертвовать средства.

«В основном, в материалах приводились данные о деятельности инициативы, а также цитаты ее представителей по различным новостным поводам — а сбор, проверка, обработка и распространение информации на общественно важные темы, напомним, и является сутью работы журналиста. Причем в соответствии с журналистскими стандартами упомянутые материалы не обходились одним источником информации, а в зависимости от темы там же использовалась информация от официальных лиц и ведомств страны, других СМИ», — пишут журналисты.

Издание отмечает, что и раньше получало предупреждения от министерства, но имело время на изменение материалов, что и делало: «В случае с приказом Мининформа о блокировке нам даже не дали времени на реакцию. Более того, по удивительному стечению обстоятельств 18 мая у нас пропал еще и доступ к серверам — их физически изъяли в связи с... «налоговым делом». При восстановлении доступа к 20-летней базе новостей TUT.BY мы планируем устранить указанные прокуратурой нарушения в надежде, что блокировка не просто политически мотивирована, а закон все еще позволяет нам обжаловать решение».

Разгром TUT.by

Утром 18 мая в офис компании ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», а также связанных с ней hoster.by и av.by пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Обыски прошли в офисах компаний, дома у главного редактора и журналистов издания TUT.by, а также в его региональных офисах. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счет TUT.by заблокирован. Задержаны более 15 сотрудников компании и ее партнеров.

Разгром TUT.by — самого популярного новостного издания Беларуси — власти устроили на следующий день после годовщины смерти основателя компании Юрия Зиссера. Его вдова Юлия Чернявская также проходит по делу — она заключена под домашний арест.